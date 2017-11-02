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АЕК – Милан. Прогноз на матч (02.11.2017)
Дата события: 02 ноября 21:00

АЕК примет Милан в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Команды находятся на втором и первом месте в турнирной таблице квартета соответственно, не проиграв пока ни в одном из поединков. В предстоящей встрече Милан выглядит фаворитом и с высокой долей вероятности именно «россо-нери» выйдут в раунд плей-офф с первого места, соответственно, получат менее серьезного соперника.


Но нужно не уступить в гостях АЕКу, который наверняка мотивирован на победу, хотя и ничья должна команду устроить, учитывая с кем предстоит сразится. Да, Милан сейчас не столь хорошо, как, например, в самом начале сезона, но все-таки в последнем выездном поединке «россо-нери» удалось добиться разгромной виктории – был повержен Кьево 4:1.


Предположим, что Милан снова сыграет результативно, сделав акцент на атакующей игре. АЕК, пропустив, выдвинется большими силами вперед, за что и поплатится, например, в середине второго тайма. Прогноз – Милан забьет в обеих 45-минутках, с таким расчётом и ставка на игру.

Предлагаем сделать ставку на исход «Милан выиграет хотя бы один из таймов» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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