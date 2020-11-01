Шахтер Донецк – Фейеноорд. Прогноз на матч (01.11.2017)

Донецкий Шахтер сыграет с Фейеноордом в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В Нидерландах «горняки» оказались сильнее, хоть игра была в целом ничейная. Это позволило Шахтеру выйти на чистое второе место в турнирной таблице квартета, так как Наполи в параллельной встрече уступил Ман Сити в гостях. В этом туре неаполитанцы уже принимают «горожан», но с высокой долей вероятности выиграть им не удастся, тогда как Шахтер обязан набирать три очка.





Многое зависит от того, насколько ответственно Шахтер отнесется к своим голевым моментам. «Горняки» наверняка создадут больше возможностей забить, будут владеть инициативой, а вот на завершающей стадии проблемы не исключены. С другой стороны, Фейеноорд умеет опасно контратаковать, не исключено, что один из выходов гостей вперед обернется голов в ворота Шахтера, тем более в каждом поединке группового этапа донецкая команда пропускала. Один из вариантов развития событий – Шахтер забьет быстрый мяч, например, до 30-й минуты первого тайма, рискнёт отличиться еще, но пропустит в ответ, предположим, что во втором тайме.