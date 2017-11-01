Тоттенхэм – Реал Мадрид. Прогноз на матч (01.11.2017)

Тоттенхэм сыграет с мадридским Реалом в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Первый поединок в столице Испании лучшего не выявил – команды разошлись миром 1:1. Такой исход устроил обе стороны, но Тоттенхэм, конечно, больше, так как «шпоры» считались аутсайдерами поединка, ну сумели не уступить.





На своем поле Тоттенхэм также не фаворит, зато теперь на победу Реала букмекеры дают коэффициент свыше двойки, а значит, вероятность виктории «сливочных» значительно ниже 50-ти процентов. Тем более Реал не впечатляет в последнее время, не выиграв, кстати, в текущем сезоне ни разу с преимуществом в 4 и более мячей, да и не забивала команда более 3-х голов, в отличие от того же Тоттенхэма. Напомним, что в рамках английской Премьер-Лиги не так давно лондонцы разгромили Ливерпуль 4:1, но потом оступилась против другого гранда – Юнайтед (поражение 1:0).





Наверняка Тоттенхэм у Реала не выиграет, но при определенном стечении обстоятельств команда может рассчитывать на ничью. Для этого, предположим, нужно будет забить, так как кажется, Реал отличится хотя бы однажды в любом случае. Прогноз – обе стороны окажутся результативны.