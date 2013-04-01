Севилья – Спартак Москва. Прогноз на матч (01.11.2017)

Севилья примет московский Спартак в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Испанский клуб в первом поединке на выезде потерпел сокрушительное поражение со счетом 5:1, из-за чего в турнирной таблице квартета оказался на третьей строчке, но, тем не менее, Севилья имеет высокие шансы на выход плей-офф. Едва ли не определяющей станет встреча со Спартаком на своем поле, в которой обязательно нужно выигрывать и обгонять «красно-белых». Да, Ливерпуль, опережающий, как и Спартак, Севилью на одно, вряд ли досягаем в ближайшее время, так как в предстоящем туре он сыграет дома с Марибором, но борьба за первую строчку, конечно, не будет завершена в случае виктории над Спартаком.





На своем поля Севилья действует традиционно лучше, чем на выезде, уж точно не окажется исключением матч со Спартаком, нужно еще умудриться пропустить от представителей России 5 мячей. Вообще, и в Москве до определенного момента Севилья выглядела неплохо, регулярно создавая моменты и владея инициативой. Но пропущенные мячи переломили ход встречи Севилья не смогла прийти в себя – подобным может оказаться и предстоящий матч, только уже Спартак окажется в качестве неудачника второго тайма.