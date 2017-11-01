15:53 (+3) 31 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Наполи – Манчестер Сити. Прогноз на матч (01.11.2017)
Дата события: 01 ноября 22:45

Наполи примет Манчестер Сити в важнейшем матче группового этапа Лиги Чемпионов. В третьем туре неаполитанцы проиграли на выезде «горожанам» и сейчас им необходимо брать реванш, иначе шансы на выход в плей-офф турнира станут очень низкими. А все еще и потому, что в параллельной встрече донецкий Шахтер, обыгравший Наполи в Харькове, сыграет с Фейеноордом опять-таки дома, а значит, с высокой долей вероятности победит.


Неаполитанцы удачно стартовали в Серии А, потеряв очки однажды, и то, против миланского Интера (ничья 0:0). Буквально в каждом поединке Наполи действует настолько мощно, что вызывает восхищение, но то же можно сказать и о Ман Сити, уверенно лидирующего в английской Премьер-Лиги.


Нельзя не отметить высокую результативность «горожан», поэтому шансы на то, что гости не отличаться в Неаполе минимальные. Да, сами неаполитанцы способны не дать развивать Сити атаки с ходу, выстроив оборонительные редуты, но к такой тактике Наполи не прибегнет, так как команде обязательно нужно побеждать, следовательно, владеть инициативой и забивать.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100