Наполи – Манчестер Сити. Прогноз на матч (01.11.2017)

Наполи примет Манчестер Сити в важнейшем матче группового этапа Лиги Чемпионов. В третьем туре неаполитанцы проиграли на выезде «горожанам» и сейчас им необходимо брать реванш, иначе шансы на выход в плей-офф турнира станут очень низкими. А все еще и потому, что в параллельной встрече донецкий Шахтер, обыгравший Наполи в Харькове, сыграет с Фейеноордом опять-таки дома, а значит, с высокой долей вероятности победит.





Неаполитанцы удачно стартовали в Серии А, потеряв очки однажды, и то, против миланского Интера (ничья 0:0). Буквально в каждом поединке Наполи действует настолько мощно, что вызывает восхищение, но то же можно сказать и о Ман Сити, уверенно лидирующего в английской Премьер-Лиги.





Нельзя не отметить высокую результативность «горожан», поэтому шансы на то, что гости не отличаться в Неаполе минимальные. Да, сами неаполитанцы способны не дать развивать Сити атаки с ходу, выстроив оборонительные редуты, но к такой тактике Наполи не прибегнет, так как команде обязательно нужно побеждать, следовательно, владеть инициативой и забивать.