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Ливерпуль – Марибор. Прогноз на матч (01.11.2017)
Дата события: 01 ноября 22:45

Ливерпуль примет Марибор в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Феерическую победу «красные» одержали над словенцами в гостях, разгромив скромного соперника 7:0. Дома, предположим, Марибор также не избежит разгрома, но очередные семь мячей или больше кажется перебором.


Ливерпуль, кстати, выиграл впервые на групповой стадии, а ранее команда делила очки с Севильей и Спартаком, а поединки получались богатыми на голевые моменты как в исполнении Ливерпуля, так и соперников. Мерсисайдцы на данный момент в турнирной таблице занимают второе место, имея некоторое преимущество над лидирующим Спартаков в том, что соперник по предстоящей встрече у него не такой сильный, москвичи-то отправятся в гости к Севилье, где наверняка потеряют очки.


Следовательно, Ливерпуль выйдет в лидеры и там останется, если в следующих матча будет относится к своим голевым моментам расторопно. Не факт, что все возможности забить Ливерпуль реализует против Марибора и даже треть моментов, но все же количеством «красные» должны взять и победить, например, 4:0.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «индивидуальный тотал голов Ливерпуля больше 3» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Париматч.
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