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Боруссия Дортмунд – АПОЭЛ. Прогноз на матч (01.11.2017)
Дата события: 01 ноября 22:45

Боруссия Дортмунд примет АПОЭЛ в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Первый круг немецкий коллектив провел очень неудачно, набрав лишь одно очко, и то, в предыдущей встрече с заведомо аутсайдером квартета АПОЭЛем.


Конечно, только победа в предстоящем поединке, как и виктории в следующих матчах с более серьезными соперниками, позволят Боруссии выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, вот только надеяться на 6 очков в поединках с Тоттенхэмом и мадридским Реалом сложно. А вот АПОЭЛ, как кажется, Боруссия обыграет без особого труда, разгромив киприотов минимум 3:0.


Боруссия на выезде против АПОЭЛа имела много моментов, но удалось реализовать ей только одну возможность. Дома дортмундцы могут пропустить, но и забьют они 3-5 голов, чего, конечно же, хватит для итоговой виктории.


Что касается ставки на игру, то стоит отдать предпочтение варианту победы Боруссии с форой, так как даже при счете в свою пользу дортмундцы не остановятся, а сделают все возможное, чтобы выиграть наиболее крупно в группе, кто знает, возможно, придется на финише группового этапа считать забитые мячи.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа дортмундской Боруссии с форой -2,5» за высокий коэффициент 1,82 от букмекерской конторы 1хбет.
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