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Бешикташ – Монако. Прогноз на матч (01.11.2017)
Дата события: 01 ноября 20:00

Бешикташ примет Монако в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Турецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице квартета, выиграв все три поединка, в том числе одолев Монако в гостях. Даже если вдруг Бешикташ уступит в предстоящей встрече, то сохранит первую строчку и очень высокие шансы пробиться в плей-офф.


Хотя наверняка Бешикташ хотел бы решит все прямо сейчас, а при определенных раскладах даже ничья в матче с Монако выведет команду в следующую стадию. Действующим же чемпионам Франции необходимо лишь победа, так как в трех турах «монегаски» набрали всего одно очко и сейчас замыкают турнирную таблицу.


Монако выиграл в двух предыдущих матчах Лиги 1 с одинаковым счетом 2:0, то есть, команда действовала довольно прагматично, что ей не всегда свойственно. Вряд ли в подобном стиле можно будет действовать в гостях против Бешикаташа – наверняка придется рисковать, а значит, и встреча, скорее всего, окажется более результативной, например, в ней «верх» будет пробит уже к 60-й минуте. В качестве основной ставки на игру следует выбрать вариант голевого первого тайма.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого тайма больше 1» за коэффициент 1,68 от букмекерской конторы 1хбет.
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