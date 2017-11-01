Бешикташ – Монако. Прогноз на матч (01.11.2017)

Бешикташ примет Монако в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Турецкий клуб уверенно лидирует в турнирной таблице квартета, выиграв все три поединка, в том числе одолев Монако в гостях. Даже если вдруг Бешикташ уступит в предстоящей встрече, то сохранит первую строчку и очень высокие шансы пробиться в плей-офф.





Хотя наверняка Бешикташ хотел бы решит все прямо сейчас, а при определенных раскладах даже ничья в матче с Монако выведет команду в следующую стадию. Действующим же чемпионам Франции необходимо лишь победа, так как в трех турах «монегаски» набрали всего одно очко и сейчас замыкают турнирную таблицу.





Монако выиграл в двух предыдущих матчах Лиги 1 с одинаковым счетом 2:0, то есть, команда действовала довольно прагматично, что ей не всегда свойственно. Вряд ли в подобном стиле можно будет действовать в гостях против Бешикаташа – наверняка придется рисковать, а значит, и встреча, скорее всего, окажется более результативной, например, в ней «верх» будет пробит уже к 60-й минуте. В качестве основной ставки на игру следует выбрать вариант голевого первого тайма.