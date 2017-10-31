Селтик – Бавария. Прогноз на матч (31.10.2017)

Селтик примет Баварию в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Это важнейшая встреча на данной стадии, так как Селтик с Баварией являются прямыми конкурентами за второе место в турнирной таблице, а, следовательно, путевку в плей-офф турнира.





Конечно, шансы Баварии оказаться второй в квартете, а то и первой, весьма высоки, тем более в очном поединке несколько недель назад мюнхенцы на своем поле обыграли Селтик 3:0. Дома шотландский коллектив постарается выдать свой максимум, вот только и его может не хватить даже для ничьи.





Под руководством Хайнкеса в нынешнем сезоне мюнхенцы все матчи выиграли, причем только у Лейпцига не в основное время. Неделю назад в Кубке Германии Бавария одержала победу над Лейпцигом только в серии пенальти, но после в чемпионате без особых проблем разобралась с представителем Германии на европейской арене 2:0.





Скорее всего, с преимуществом в 2 мяча окажется сильнее Бавария и Селтика, например, обыграет британцев со счетом 3:1 На один мяч от Селтика все-таки стоит рассчитывать, ведь терять хозяевам нечего, а только сыграв в атакующем стиле, по крайней мере, в какой-то промежуток времени, Селтик способен забить и удержать преимущество в счете.