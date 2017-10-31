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Рома – Челси. Прогноз на матч (31.10.2017)
Дата события: 31 октября 21:45

Рома примет Челси в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Феерической оказалась встреча в Лондоне, ведь там был зафиксирован счет 3:3, а Рома, вопреки своего статуса аутсайдера, владела инициативой и регулярно создавала моменты у ворот соперника.


Вряд ли что-то будет по-другому сейчас, так как на своем поле Рома еще должна лучше смотреться в атаке, вот только не факт, что «волкам» удастся отличиться более двух раз. А скорее всего Рома забьет всего однажды, как однажды поразит ворота соперника и Челси, которого результативная ничья вполне устроит, синие ведь лидируют в группе и останутся на первой строчке вне зависимости от исхода параллельной встреч между Атлетико Мадрид и Карабахом.


Как будет развиваться игра – Челси сядет на первых минутах в обороне, действуя по сопернику, но постепенно «аристократы» будут прибирать инициативу себе, и, предположим, что именно Челси откроет счет. Конечно, Рома пойдет ва-банк, что гарантирует, например, яркую концовку первого тайма и начала второй 45-минутки. Именно между 45-й и 60-й минутой будет решен исход встречи, предположим.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,57 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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