Рома – Челси. Прогноз на матч (31.10.2017)

Рома примет Челси в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Феерической оказалась встреча в Лондоне, ведь там был зафиксирован счет 3:3, а Рома, вопреки своего статуса аутсайдера, владела инициативой и регулярно создавала моменты у ворот соперника.





Вряд ли что-то будет по-другому сейчас, так как на своем поле Рома еще должна лучше смотреться в атаке, вот только не факт, что «волкам» удастся отличиться более двух раз. А скорее всего Рома забьет всего однажды, как однажды поразит ворота соперника и Челси, которого результативная ничья вполне устроит, синие ведь лидируют в группе и останутся на первой строчке вне зависимости от исхода параллельной встреч между Атлетико Мадрид и Карабахом.





Как будет развиваться игра – Челси сядет на первых минутах в обороне, действуя по сопернику, но постепенно «аристократы» будут прибирать инициативу себе, и, предположим, что именно Челси откроет счет. Конечно, Рома пойдет ва-банк, что гарантирует, например, яркую концовку первого тайма и начала второй 45-минутки. Именно между 45-й и 60-й минутой будет решен исход встречи, предположим.