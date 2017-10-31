ПСЖ – Андерлехт. Прогноз на матч (31.10.2017)

ПСЖ примет Андерлехт в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В квартете В каждая встреча завершается разгромной победой одной из команд, ранее только ПСЖ выиграл трижды, в том числе деклассировав своего главного конкурента за первое место – Баварию (3:0).





Понятно, что громить по логике должен ПСЖ и Андерлехт, тем более встреча пройдет в Париже, где бельгийцы будут подавлены. Это предположение, но так случилось с тем же Селтиком, а ведь шотландцы, в свою очередь, на выезде были сильнее самого Андерлехта (3:0).





В третьем туре Андерлехт проиграл на своем поле во второй раз – теперь уже ПСЖ и с разницей в 4 мяча (4:0). Парижане забили по 2 мяча в каждом тайме, кстати, отличилась команда в самом начале и самом конце встречи. В предстоящем матче ПСЖ наверняка также начнет мощно, но забьет, скорее всего, несколько позже, например, в промежуток между 15-й и 30-й минутой.





В качестве прогноза стоило бы отдать предпочтение варианту уверенной виктории ПСЖ, но можно рассмотреть и другие исходы, связанные с преимуществом фаворита в счете и подавляющем преимуществе по ходу поединка. Это, например, победа ПСЖ в каждом тайме, за что букмекеры дают высокие коэффициенты.