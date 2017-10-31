Олимпиакос – Барселона. Прогноз на матч (31.10.2017)

Олимпиакос примет Барселону в 4-м туре группового этапа Лиги Чемпионов. У каталонцев есть определенные кадровые проблема, но команда находится в хорошем положении, лидирую в турнирной таблице и опережаю туриснкий Ювентус на три очка.





Конечно, в предстоящем поединке Барселоне хотелось бы победить и тем самым решить вопрос выхода в плей-офф Лиги Чемпионов, но вот Олимпиакос, предположим, так просто не сдастся, тем более, пока у команды остаются шансы в борьбе оказаться вше Ювентуса или хотя бы лиссабонского Спортинга.





На своем поле Олимпиакос не выглядит явным аутсайдером, хотя коэффициенты букмекерских контор свидетельствуют о противоположном. Почти всегда дома греческие команды опасны для любого гранда, так будет и в случае Барселоны, которая раз за разом побеждает, но рано или поздно даст слабину, особенно что касается игры в обороне. «Сине-гранатовые» в Лиге Чемпионов еще не пропускали, предположим, что случиться это впервые сейчас. Прогноз – минимальная виктория Барселоны 2:1.