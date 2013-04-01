Манчестер Юнайтед – Бенфика. Прогноз на матч (31.10.2017)

Манчестер Юнайтед примет Бенфику в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Надежная игра в обороне помогла «красным дьяволам» минимально обыграть лиссабонцев в гостях, то есть, задачу минимум Юнайтед уже выполнил, теперь дома команде достаточно не проиграть Бенфике, чтобы чувствовать себе уверенно перед заключительными турами.





Бенфика находится в тяжелейшем положении, ведь «орлы» проиграли в каждом из трех матчей и в случае очередного «фиаско» наверняка окажутся вне плей-офф Лиги Чемпионов. Но пока шансы остаются, а будут они на порядок выше, если удастся обыграть Манчестер Юнайтед в предстоящей встрече.





В принципе, Бенфике по силам против Юнайтед действовать с позиции силы, вопрос только в создании по-настоящему опасных моментов и их реализации. Предположим, что Бенфика как минимум однажды отличится, впрочем, забьет и Манчестер Юнайтед. Не стоит рассчитывать здесь на очень высокую результативность, но при определенны раскладах «верх» соперники пробьют, вариант для ставки все-таки стоит рассматривать со страховкой, причем за примерно такой же коэффициент, как и на исход «тотал больше 2,5».