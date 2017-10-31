Базель – ЦСКА. Прогноз на матч (31.10.2017)

Базель примет ЦСКА в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. В Москве сильнее оказался швейцарский клуб, причем Базель победил с разницей в 2 мяча и поднялся на единоличное второе место в турнирной таблице квартета. Но все равно перспективы Базеля выйти в плей-офф Лиги Чемпионов не слишком высоки, а станут они намного ниже в случае домашнего поражения в предстоящей встрече.





Такой неутешительный для Базеля исход возможен, так как «армейцам» терять нечего и команда способна при своей лучшей игре добиться успеха. В последнее время «армейцы» не слишком результативны, впрочем, это не означает, что в поединке с Базелем ЦСКА вовсе не поразить ворота соперника.





В первом матче ЦСКА ни разу из 11-ти ударов не попал в створ, понятно, что в предстоящей встрече подобного не повторится, тем более москвичи будут нацелены забить Базелю, будут рисковать. Скорее всего, вторая игра между коллективами получится более результативной, чем первый матч, предположим, что в нем «верх» будет пробит, хоть букмекеры такой исход не считают явным.