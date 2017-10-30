Верона – Интер. Прогноз на матч (30.10.2017)

Верона примет Интер в матче 11-го тура итальянской Серии А. Миланский клуб феерически начал сезон, но не проиграв ни разу при 8-ми викториях команда пока всего лишь третья. Справедливости ради стоит отметить, что Ювентус свой поединок уже провел, то есть, Интер снова может обойти «Старую синьору» в таблице, победив.





Три очка Интеру, конечно, не гарантированы, но с высокой долей вероятности именно «черно-синие» в предстоящей встрече с Вероной окажутся сильнее. Все дело в том, что хозяева не лучшим образом выглядят в новом сезоне, проиграв уже 6 раз. Верона находится на 18-й строчке турнирной таблице, то есть, в зоне вылета и не факт, что в скором времени удастся подняться в безопасную зону.





Верона постарается не дать Интеру много пространства на своей половине поля, вот только игра раскроется, если Интеру все-таки удастся один из моментов превратить в гол. Класс исполнителей миланского клуба на порядок выше, а значит, Интер забьет и сделает это до перерыва, после чего просто будет контролировать ход игры.