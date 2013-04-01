Бернли – Ньюкасл Юнайтед. Прогноз на матч (30.10.2017)

Бернли примет Ньюкасл Юнайтед в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. Команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата, причем позиции коллективов должны их устраивать, так как они в верхней части.





Ньюкасл является новичком Премьер-Лиге, но опыта игры в элите английского футбола у «сорок» хоть отбавляй. Поэтому и амбиции Ньюкасла меряются Лигой Европы, следовательно, в предстоящей встрече команде нужно побеждать, хоть и выступит она на поле соперника, который зачастую здорово действует на своем поле, по крайней мере, так было в прошлом сезоне.





В этом футбольном году Бернли на своем поле выигрывает не слишком часто, точнее сказать – победила команда однажды, минимально обыграв главного аутсайдера начала сезона Кристал Пэлас 1:0. Сложно Бернли рассчитывать на успех против Ньюкасла, а вот за ничью уж точно команда поберется.





Предположим, что встреча как раз-таки завершится «мировой», а в матче не будет забито много голов, скорее всего, «верх» здесь не пробьют соперник, хоть букмекеры и другого мнения. Будем стоять на своем и сделаем прогноз в пользу низкорезултативного поединка.