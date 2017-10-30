Ахмат – Анжи. Прогноз на матч (30.10.2017)

Ахмат примет Анжи в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. В турнирной таблице чемпионата команды располагаются на 11-й и последней строчке, что, конечно, не может устраивать как одних, так и других.





А ведь Ахмат начал сезон довольно здорово и какое-то время находился в группе лидеров, но затем последовала серия неудач, которая продолжилась в предыдущих трех поединках – их Ахмат проиграл. Что касается Анжи, то представитель Махачкалы третий раз в сезоне на прошлой неделе выиграл, что, впрочем, не позволило команде покинуть 16-е место.





Ахмат в предстоящей встрече выступит дома, именно поэтому явное предпочтение отдается к тому же более сильному клубу. Анжи, конечно, принципиально важно не уступить Ахмату, но сделать этого не удастся, если действовать в обороне так же плохо, как и в предыдущих поединках. Прогноз – Ахмат в матче с Анжи отличится два раза, а хватит ли этого для виктории – посмотрим, скорее да. Ожидаем счет 2:0, но не исключен результат 2:2, например.