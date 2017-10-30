Уфа – Рубин. Прогноз на матч (30.10.2017)

Уфа примет Рубин в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата, набрав равное количество очков – по 18. Такое соседство не очень то и устраивает казанский коллектив, который грезит о значительно большем, чем нахождение в середине таблицы. А вот Уфа полностью довольно сегодняшним днем, так как пока скромному клубу вылет не грозит, да и в последнее время Уфа выступает уверенно.





А именно уфимцы не проиграли в четырех поединках подряд, вряд ли они не дадут бой принципиальному сопернику в предстоящей встрече, хоть с высокой долей вероятности не смогут победить. Скорее всего, матч не получиться уж очень результативным, хотя, например, от Рубина при должной атакующей стратегии игры стоит ждать 2 мяча.





В каждой очной встрече из 6-ти предыдущих обе команды забивали и трижды поединки заканчивались с одинаковым счетом 1:1. Такой же результат возможен и сейчас либо же Рубин выиграть 2:1 или 2:0, других результатов ждать сложнее, поэтому, опираясь на такие прогнозы, выберем ставку.