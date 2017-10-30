Вердаско – Рублев. Прогноз на матч (30.10.2017)

Фернандо Вердаско сыграет с Андреем Рублевым в матче 1-32 финала турнира В Париже. Только однажды ранее пересеклись испанец с российским теннисистом, причем это случилось на Родине первого – в Барселоне Вердаско проиграл Рублеву и даже опыт испанцу не помог.





Молодой Андрей Рублев при этом не считается фаворитом предстоящей встрече, а ведь прошло уже два года с момента первого поединка, следовательно, Рублев набрался опыта, да и матч стоится на нейтральной местности, а, точнее сказать, помещении.





Букмекеры небольшое предпочтение отдают Вердаско, хоть Вердаско уже опустился на 39-ю строчку мирового рейтинга и сейчас тот же Рублев располагается выше (на 35-м месте). Предположим, что Фернандо за счет своего опыта способен оказаться сильнее своего соперника, но при прочих равных победителем встречи станет, несомненно, Андрей Рублев, с учетом такого предположения и стоит выбирать ставку на игру. Скорее всего, стартовый сет окажется за Вердаско, а во втором сете уже Рублев перехватит инициативу и доведет дело до логического конца.