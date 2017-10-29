Наполи – Сассуоло. Прогноз на матч (29.10.2017)

Наполи примет Сассуоло в матче 11-го тура итальянской Серии А. Удивительно, но в десяти поединках неаполитанцы только однажды не смогли выиграть, что позволяет им находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата, опережая в том числе Интер, также мощно начавший сезон.





Сейчас едва ли не лучший момент для Наполи побороться за «скудетто», ведь Ювентус с высокой долей вероятности и все-таки приоритет отдает Лиге Чемпионов, которая никак не покорится «Старой синьоре». На следующей неделе Ювентусу предстоит сразится со Спортингом в главном клубном турнире Европы, но у Наполи соперник серьезнее, да и ситуация в группе не столь радужная – неаполитанцы примут Ман Сити.





С расчётом на предстоящий матч с англичанами, Наполи, скорее всего, предпочтет против Сассуоло обойтись минимальными силами, а значит, дома Наполи мощно начнет, постарается создаст весомое преимущество в счете еще до перерыва, а после просто контролировать ситуацию на поле. С учетом такого предположения и стоит выбирать ставку на игру.