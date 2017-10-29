15:02 (+3) 28 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Жирона – Реал Мадрид. Прогноз на матч (29.10.2017)
Дата события: 29 октября 18:15

Жирона примет мадридский Реал в матче 10-го тура испанской Примеры. Многие игроки столичного клуба отдыхали на протяжении недели, не приняв участие в кубковом поединке, где Реал справился со своими молодыми исполнителями в составе.


Жирона, как кажется, более крепкий орешек, чем клуб Фуэнлабада, но и у Реала будет совершенно другая мотивация, на поле выйдут сильнейшие, а значит, избежать итоговой разницы мячей менее двух в пользу мадридцев хозяевам будет проблематично.


Реал мотивирован, так как на данный момент отстает от лидирующей каталонской Барселоны на 5 очков, к тому же впереди еще Валенсия, опережающая «сливочных» на один пункт. Пока Реал ни в одном из поединков не отличился более трех раз, как и Жирона не пропускала 4 и более мячей, но все бывает впервые. Предположим, что против Жирону мадридцы проведут результативным матч, постараются победить разгромно и, скорее всего, при должной доле удачи Реалу это удастся. Прогноз – виктория гостей в стартовой 45-минутке и завершение начатого в начале второго тайма, в итоге преимущество Реала в три мяча будет уже к 60-й минуте.

Предлагаем сделать ставку на исход «Реал будет вести с разницей минимум в 2 мяча к 60-й минуте» за высокий коэффициент 2,09 от букмекерской конторы Винлайнбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100