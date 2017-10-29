Жирона – Реал Мадрид. Прогноз на матч (29.10.2017)

Жирона примет мадридский Реал в матче 10-го тура испанской Примеры. Многие игроки столичного клуба отдыхали на протяжении недели, не приняв участие в кубковом поединке, где Реал справился со своими молодыми исполнителями в составе.





Жирона, как кажется, более крепкий орешек, чем клуб Фуэнлабада, но и у Реала будет совершенно другая мотивация, на поле выйдут сильнейшие, а значит, избежать итоговой разницы мячей менее двух в пользу мадридцев хозяевам будет проблематично.





Реал мотивирован, так как на данный момент отстает от лидирующей каталонской Барселоны на 5 очков, к тому же впереди еще Валенсия, опережающая «сливочных» на один пункт. Пока Реал ни в одном из поединков не отличился более трех раз, как и Жирона не пропускала 4 и более мячей, но все бывает впервые. Предположим, что против Жирону мадридцы проведут результативным матч, постараются победить разгромно и, скорее всего, при должной доле удачи Реалу это удастся. Прогноз – виктория гостей в стартовой 45-минутке и завершение начатого в начале второго тайма, в итоге преимущество Реала в три мяча будет уже к 60-й минуте.