Краснодар – СКА-Хабаровск. Прогноз на матч (29.10.2017)

Краснодар примет СКА-Хабаровск в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Краснодарцы могут воспользоваться осечкой ЦСКА и, победив в предстоящей встрече, приблизится вплотную к «армейцам», впрочем, есть у краснодарцев и другие конкуренты.





Но, в первую очередь, нужно наладить игру и наконец-то набрать очки, так как в предыдущих 4-х матчах сделать этого не удавалось. Краснодар, будучи в лидирующей тройке, постепенно опускался и сейчас занимает только 6-е место в турнирной таблице, не впечатляя, в первую очередь, своей игрой в атаке.





Кризис у любой команды рано или поздно заканчивается, неплохо было бы прийти в себя Краснодару сейчас, а сделать это именно в данный момент наиболее легко, так как соперником краснодарцев станет представитель хоны вылета – СКА-Хабаровск. Эта команда совершит долгий перелет, она намного слабее Краснодара априори, поэтому шансов на то, что хозяева не смогут набрать три очка практически нет. Скорее всего, краснодарцы выиграют у СКА-Хабаровска уверенно, отличившись, например, в каждом из таймов.