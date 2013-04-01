Зенит – Локомотив Москва. Прогноз на матч (29.10.2017)

Зенит примет московский Локомотив в центральном матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. На данный момент команды делят лидерство, опережая ближайшего преследователя на 4 очка. В очной встрече Зенит и Локомотив выявят лучшего, но не исключена здесь ничья, несмотря на явный статус фаворита питерского коллектива.





«Железнодорожники» способны повязать по рукам и ногам сильного соперника, не позволив действовать в привычной ему манере. Например, это удалось сделать в июле 2016-го года, когда в гостях Локомотив не пропустил от Зенита, впрочем, и сам не забил – ничья 0:0. Последний же поединок датирован маем 2017-го года и в нем на выезде Зенит был сильнее, отличившись по разу в каждом из таймов – 2:0.





Локомотив понимает, что во многом судьбу матча решит первая половина, и если в ней москвичи проиграют, то надеяться на итоговый успех будет сложно. Скорее всего, действуя до перерыва от обороны, «железнодорожникам» удастся не пропустить, с учетом такого предположения и стоит выбирать ставку.