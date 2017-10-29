Карпаты – Динамо Киев. Прогноз на матч (29.10.2017)

Карпаты примут киевское Динамо в матче 14-го тура Чемпионата Украины. Совсем скоро столичному клубу предстоит очередной поединок в Лиге Европы, в котором динамовцам важно не проиграть Янг Бойзу в гостях. Конечно, команда Хацкевича держит в уме эту встречу, что негативным образом может сказаться на результате матча с Карпатами.





А тем более Динамо провело накануне тяжелейшую игру с Александрией в Кубке Украины, оказавшись сильнее соперника лишь после двух экстра-таймов. Карпаты, кстати, в кубковых встречах участия не принимали, а значит, могли всю неделю готовится к противостоянию с киевлянами. Дополнительная мотивация представителю Львова не нужна, с таким принципиальным соперников Карпаты не прочь сыграть вничью или даже победить.





Вот только игра в атаке не позволяет надеяться Карпатам на то, что они выиграют в результативном стиле, порадовав болельщиков, в скорее можно рассчитывать на минимальную викторию 1:0. С таким счетом уже очень давно не завершались очные встречи соперников, а если 1:0 и фиксировался, то в пользу Динамо. Предположим, что и сейчас киевляне выиграют с сухим счетом.