Лестер – Эвертон. Прогноз на матч (29.10.2017)

Лестер примет Эвертон в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. «Лисы» в поединке Кубка Футбольной лиги накануне дома разобрались с Лидсом 3:1, тогда как «ириски» потерпели поражение от лондонского Челси и вылетели из турнира. Но может для Эвертона оно и к лучшему, ведь команда теперь полностью может сосредоточиться на чемпионате, где дела пока идут не лучшим образом.





Эвертон расположился в зоне вылета, имея лишь две победы в своем активе. При этом любая виктория в следующих турах наверняка мерсисайдцам позволит подняться более-менее высоко, а обыграв Эвертон в предстоящем туре Лестер, он обгонит «лис», как и еще пару клубов.





Мотивация Эвертона понятна, но и Лестер сыграет на победу. В 2017-м году команды провели две очные встречи в Ливерпуле и одержали по одной виктории, а сами встречи оказывались результативными. Таковой может стать и предстоящий матч, ведь ни одно из сторон не станет отсиживаться в обороне, предпочитая действовать на чужой половине поля. Следовательно, вполне логичной здесь кажется ставка на «обе забьют» или «верх» в матче.