Милан – Ювентус. Прогноз на матч (28.10.2017)

Милан примет Ювентус в матче 11-го тура итальянской Серии А. В прошлом поединке чемпионата «россо-нери» деклассировали Кьево на выезде 4:1, но это лишь чуть улучшило настроение команды – Милан по-прежнему находится в середине турнирной таблицы, не оправдывая пока возложенных надежд.





Впрочем, победа в поединке с Ювентусом в связке с удачным стартовом в Лиге Европы, могут поменять ситуацию. «Красно-черные» приблизятся вплотную в еврокубковой зоне или даже, быть может, окажутся на 6-й строчке, да и сама виктория над принципиальным соперником важна.





Ювентус успел проиграть и поделить очки в чемпионате, чем воспользовались сразу два его конкурента в борьбе за «скудетто» - Интер и Наполи. Оба коллектива опережают туринцев, следовательно, терять очки в очередной раз «Старая синьора» не намерена, вот только с высокой долей вероятности это случиться. Нет, Ювентус считается фаворитом встречи, вот только не таким явным, чтобы смело стоило бы ему отдавать предпочтение, скорее предстоящий матч окажется ничейным, чем, например, уверенной победы добьется Ювентус.