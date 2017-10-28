Атлетик – Барселона. Прогноз на матч (28.10.2017)

Атлетик Бильбао примет Барселону в матче 10-го тура испанской Примеры. Баски выдали не самый впечатляющий старт сезона, но, несомненно, команда способна прибавить и, например, составить конкуренцию тому же Вильярреалу в борьбе за шестерку лучших. А вот Барселона, как странным бы это не казалось перед началом сезона, выдала блестящий старт, не сумев победит в 9-ти поединках лишь однажды (ничья с мадридским Атлетико на его поле 1:1).





Тем не менее определенные шансы впервые огорчить Барселону у Атлетика есть, ведь каталонцы по-прежнему могут ошибаться в обороне, а с Атлетиком этого делать нельзя, как показывает практика, клуб из Бильбао их не прощает. Например, в прошлом сезоне Атлетико выиграл у Барселоны дома в Кубке Испании, отличившись дважды, в 2015-м году баске и вовсе деклассировали Барселону 4:0, регулярно забивал Атлетик и на выезде.





Предположим, что и сейчас Барселона пропустит, но за счет своей феноменальной атаки, а пока есть Месси и Суарес в этом не стоит сомневаться, Барса способна не то, чтобы выиграть у Атлетика, но и вовсе разгромить хозяев. Более реальный прогноз – виктория Барселоны в 1-2 мяча, при условии, что она пропустит.