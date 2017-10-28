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Ростов – Спартак Москва. Прогноз на матч (28.10.2017)
Дата события: 28 октября 19:00

Ростов примет московский Спартак в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. У «красно-белых» есть определенные проблемы с составом, что не очень хорошо в преддверии поединка с Севильей на выезде в Лиге Чемпионов. А ведь нужно еще обойтись без травм во встрече с Ростовом, при том, что хорошо бы было обыграть соперника.


Спартак располагается на 5-й строчке турнирной таблицы, на данный момент отставая не только от грандов (Зенит, Локомотив и ЦСКА), но и от скромного Урала. Победив, с высокой долей вероятности команду из Екатеринбурга москвичи потеснят, вот только выиграть у мотивированного и неуступчивого Ростова будет очень сложно.


Да, ростовчане в последнее время выглядят не здорово, постепенно опускаясь ближе к зоне вылета, но в матче с принципиальным соперников Ростов задействует все свои силы, чтобы выиграть, ну или, по крайней мере, не уступить. Ранее Ростову в трех поединках подряд удавалось победить, причем в предыдущих двух играх команда оказывалась сильнее с сухим счетом. Предположим, что надежно отыграет Ростов в обороне и сейчас, но пропустит от Спартака хотя бы однажды.

Предлагаем сделать ставку на исход «Спартак забьет 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,63 от букмекерской конторы Париматч.
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