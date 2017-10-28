Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз на матч (28.10.2017)

Бавария примет РБ Лейпциг в центральном матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. Команды, как и в прошлом сезоне, находятся в группе лидеров, но пока на первой строчке турнирной таблицы чемпионата располагается Боруссия Дортмунд, набравшая равное количество очков с Баварией (у Лейпцига на один пункт меньше).





На своем поле мюнхенцы не имеют права уступить, да и ничья Баварию не устроит. Хозяева сильнее гостей, но, например, в кубковом поединке накануне, где судьба свела Баварию и Лейцпиг вместе, фаворит с трудом оказался сильнее соперника, а именно лишь в серии пенальти.





До этого в 4-х встречах подряд Лейпциг побеждал, в том числе обыграл дортмундскую Боруссию на ее поле со счетом 3:2. Наверняка и поединок с Лейпцига с Баварией окажется результативным, предположим, что как минимум больше мячей коллективами будет забито сейчас, чем в очной встрече среди недели.





В качестве ставки на игру стоит рассматривать вариант «верха», но вполне себе хорошей ставкой может оказаться и «как минимум два мяча будет забито до перерыва».