Борнмут – Челси. Прогноз на матч (28.10.2017)

Борнмут примет Челси в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. Два основных игрока «аристократов» не примут участия в этой игре, но и без Мозеса с Канте Челси выглядит фаворитом противостояния со скромным Борнмутом, который на данный момент располагается в зоне вылета.





А именно Борнмут занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе только две победы, причем одну из них команда добыла накануне, обыграв Сток Сити на выезде 2:1. С Челси Борнмуту, предположим, не справится, так как «синие» мотивированы и более сильные, не удивительно, что Челси имеет в очных встречах преимущество.





Проиграв в 2015-м году дома 0:1, в следующих трех поединках Челси уверенно разбирался с соперником, забивая минимум 3 мяча в ворота Борнмтуа. Несколько дней назад Челси обыграл в Кубке Футбольной лиги Эвертон 2:1, а до этого оказался сильнее Уотфорда 4:2, следовательно с атакой у команды все в порядке и Челси должен это продемонстрировать против Борнмута. Прогноз – уверенная виктория Челси в игре, в которой будет забито более двух мячей.