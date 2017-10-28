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Борнмут – Челси. Прогноз на матч (28.10.2017)
Дата события: 28 октября 19:30

Борнмут примет Челси в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. Два основных игрока «аристократов» не примут участия в этой игре, но и без Мозеса с Канте Челси выглядит фаворитом противостояния со скромным Борнмутом, который на данный момент располагается в зоне вылета.


А именно Борнмут занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе только две победы, причем одну из них команда добыла накануне, обыграв Сток Сити на выезде 2:1. С Челси Борнмуту, предположим, не справится, так как «синие» мотивированы и более сильные, не удивительно, что Челси имеет в очных встречах преимущество.


Проиграв в 2015-м году дома 0:1, в следующих трех поединках Челси уверенно разбирался с соперником, забивая минимум 3 мяча в ворота Борнмтуа. Несколько дней назад Челси обыграл в Кубке Футбольной лиги Эвертон 2:1, а до этого оказался сильнее Уотфорда 4:2, следовательно с атакой у команды все в порядке и Челси должен это продемонстрировать против Борнмута. Прогноз – уверенная виктория Челси в игре, в которой будет забито более двух мячей.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Челси» за высокий коэффициент 1,64 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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