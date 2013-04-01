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Вест Бромвич – Манчестер Сити. Прогноз на матч (28.10.2017)
Дата события: 28 октября 17:00

Вест Бромвич примет Манчестер Сити в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. В отличие от своих прямых конкурентов в борьбе за чемпионство, «горожане» выиграли в предыдущих двух поединках, как побеждали они и ранее, тем самым к 10-му туру набрав 25 очков из 27-ми возможных. Сити лидирует в турнирной таблице, первая команда и в своей группе Лиги Чемпионов, которая продолжится на следующей неделе.


Ман Сити предстоит отправится в Неаполь, где важно не проиграть сопернику, а лучше выиграть и благодаря этому обеспечить свое участие в плей-офф турнира. Именно сейчас, предположим, Сити приоритетом считает именно Лигу Чемпионов, тогда как в Премьер-Лиге в матче с Вест Бромвичем «горожане» постараются обойтись минимальными силами.


Вест Бромвич находится в середине турнирной таблицы и не имеют больших возможностей для того, чтобы отобрать у фаворита очки. Все зависит от самого Сити, но, скорее всего, они, как и в подавляющем количестве матчей до этого, сыграют в атакующий футбол, предполагающий большое количество забитых мячей. Рискнем предположить, что в итоге их окажется минимум три.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 2,5» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы 1хбет.
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