Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм. Прогноз на матч (28.10.2017)

Манчестер Юнайтед примет Тоттенхэм в матче 10-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» в прошлом поединке чемпионата проиграли скромному Хаддерсфилду 2:1, что позволило Тоттенхэму догнать Юнайтед в турнирной таблице – сейчас у команд по 20 набранных очков и они делят второе/третье место.





Именно поэтому предстоящая встреча Юнайтед и Тоттенхэма центральная в туре, и довольно сложно кого-то назвать фаворитом противостояния. Да, манкунианцы сыграют на своем поле, но все-таки в последних матчах на порядок лучше, особенно в атаке действовал Тоттенхэм, например, разгромив Ливерпуль 4:1 неделю назад.





Если говорить об очных встречах, то здесь ни у одного из коллективов нет явного преимущества, а побеждает, что интересно, почти всегда принимающая сторона, по крайней мере, в пяти поединках подряд так происходило. Скорее всего, сейчас будет ближе всего к ничейному исходу, кажется, что игра не окажется уж очень результативной и завершится, например, «мировой» 1:1.