ПСЖ – Ницца. Прогноз на матч (27.10.2017)

В центральном матче 11-го тура Чемпионата Франции ПСЖ примет Ниццу. В прошлом сезоне команды заняли второе и третье место соответственно, что устроило Ниццу, но никак не столичный клуб, который к тому же не добрался до цели в Лиге Чемпионов.





Сейчас же ПСЖ значительно усилился, то есть, команда готова штурмовать все те же вершины, но уже с более четким пониманием того, что есть все шансы стать как чемпионов страны, так и обладателям Кубка Лиги Чемпионов.





Ницца вряд ли поборется за высокие места в Лиге 1, поэтому особой мотивации у команды нет. Да, неплохо было бы отнять очки у ПСЖ на его поле, вот только это не произойдет, несмотря даже на отсутствие в составе парижан нескольких исполнителей. Например, против Ниццы на поле не появятся Алвес, Лукас и Бен-Арфа, что теоретически может сказаться на результате, но не исходе – ПСЖ наверняка победит, и не столь важно какой это будет счет, 3:0 или 2:1.





Предположим, что «верх» здесь соперники пробьют, 2-3 мяча отправит в сетку ворот соперника ПСЖ до 60-й минуты, следовательно, высокая вероятность виктории парижан до перерыва.