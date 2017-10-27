Слован Братислава – СКА. Прогноз на матч (27.10.2017)

Слован Братислава примет СКА в матче Континентальной хоккейной лиги. Питерский клуб снова вернулся на «белую» полосу, выиграв в четырех поединках подряд, тем самым еще больше укрепив свое лидерство в Западной конференции.





Словану о таких сериях только мечтать, ведь победила команда из Словакии в сезоне только 7 раз, что пока и предопределяет ее 12-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. Даже в домашней встрече Слован выглядит явным аутсайдером, будет весьма неожиданно, если хозяева дадут бой лидеру, ну или хотя бы не уступят СКА, например, с разницей более двух шайб.





В прошлый раз питерцы на своем льду деклассировали Слован со счетом 7:1, до этого, но в рамках прошлого сезона, СКА побеждал 6:1 дома и 6:0 в гостях, не совсем понятно, что же может помешать представителям Санкт-Петербурга вновь добиться уверенной виктории.





Предположим, что СКА завладеет инициативой с первых минут поединка, что приведет к заброшенной шайбе в ворота хозяев, например, в стартовой 5-минутке. Конечно, такой прогноз делать довольно рискованно, но совершенно точно СКА должен отличится в первом периоде, скорее всего, он и ок4ажется определяющим.