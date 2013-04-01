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Майнц – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч (27.10.2017)
Дата события: 27 октября 21:30

Майнц примет Айнтрахт Франкфурт в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. На данный момент команды пребывают в середине турнирной таблице чемпионата, а преимущество Айнтрахта над соперником по предстоящей встрече составляет 4 очка.


То есть, даже в случае победы Майнц не догонит Айнтрахт, а ведь виктории нужно еще добиться, что сделать будет сложно, учитывая хотя бы минимальные предпочтения букмекеров Майнцу, которые основано на многих показателях.


В том числе во внимание взяли форму коллективов, а она лучше у представителя Франкфурта, победившего в 4-х из пяти последних матчах, если включать и товарищескую встречу с Ленерцем. Накануне Айнтрах без проблем на выезде разобрался с Швайнфюртом 4:0, вот только соперник был явно не того уровня, что Майнц.


Скорее всего, дома Майнц как минимум не уступит, да и в поединках между этими командами практически всегда побеждает принимающая сторона. Сейчас, возможно, так не случиться, но свое предпочтение также отдадим Майнцу, причем более весомое, чем букмекеры. Прогноз – результативная ничья 1:1 или 2:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «Майнц не проиграет» за высокий коэффициент 1,46 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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