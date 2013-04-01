Майнц – Айнтрахт Франкфурт. Прогноз на матч (27.10.2017)

Майнц примет Айнтрахт Франкфурт в матче 10-го тура немецкой Бундеслиги. На данный момент команды пребывают в середине турнирной таблице чемпионата, а преимущество Айнтрахта над соперником по предстоящей встрече составляет 4 очка.





То есть, даже в случае победы Майнц не догонит Айнтрахт, а ведь виктории нужно еще добиться, что сделать будет сложно, учитывая хотя бы минимальные предпочтения букмекеров Майнцу, которые основано на многих показателях.





В том числе во внимание взяли форму коллективов, а она лучше у представителя Франкфурта, победившего в 4-х из пяти последних матчах, если включать и товарищескую встречу с Ленерцем. Накануне Айнтрах без проблем на выезде разобрался с Швайнфюртом 4:0, вот только соперник был явно не того уровня, что Майнц.





Скорее всего, дома Майнц как минимум не уступит, да и в поединках между этими командами практически всегда побеждает принимающая сторона. Сейчас, возможно, так не случиться, но свое предпочтение также отдадим Майнцу, причем более весомое, чем букмекеры. Прогноз – результативная ничья 1:1 или 2:2.