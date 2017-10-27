17:36 (+3) 26 October 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Арсенал Тула – ЦСКА. Прогноз на матч (27.10.2017)
Дата события: 27 октября 19:30

Тульский Арсенал примет ЦСКА в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Вот так вот быстро приблизилась середина турнирного пути и пока позиции команд в таблице могут их устраивать. Да, «армейцы» всего лишь третьи, но потенциально они сильнее лидирующего на данный момент Локомотива и способны догнать, а потом и перегнать «железнодорожников», куда более серьезным соперником кажется питерский Зенит, опережающий ЦСКА на четыре пункта.


Тульский Арсенал вопреки многочисленным прогнозам не «свалился» в зоны вылета, а великолепно себя чувствует в середине турнирной таблицы, имея уже 5 побед в своем активе при двух ничьих. Да, проигрывает команда чаще, но по-другому вряд ли может быть, учитывая класс Арсенала. Вот и в поединке с ЦСКА представитель Тулы, скорее всего, уступит, впрочем, москвичам придется очень постараться, чтобы оказаться сильнее хозяев.


Статистика говорит в пользу ЦСКА, более того, в каждой очной встрече до этого москвичи выигрывали, включая как поединки чемпионата, так и товарищеские матчи. Стоит отметить низкую результативность Арсенала в играх с ЦСКА, особенно в последние годы. Прогноз – не забьет или же отличится тульский клуб однажды и сейчас, проиграв сопернику с разницей в 1 или 2 мяча.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «ЦСКА не проиграет и тотал матча меньше 3,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100