Арсенал Тула – ЦСКА. Прогноз на матч (27.10.2017)

Тульский Арсенал примет ЦСКА в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Вот так вот быстро приблизилась середина турнирного пути и пока позиции команд в таблице могут их устраивать. Да, «армейцы» всего лишь третьи, но потенциально они сильнее лидирующего на данный момент Локомотива и способны догнать, а потом и перегнать «железнодорожников», куда более серьезным соперником кажется питерский Зенит, опережающий ЦСКА на четыре пункта.





Тульский Арсенал вопреки многочисленным прогнозам не «свалился» в зоны вылета, а великолепно себя чувствует в середине турнирной таблицы, имея уже 5 побед в своем активе при двух ничьих. Да, проигрывает команда чаще, но по-другому вряд ли может быть, учитывая класс Арсенала. Вот и в поединке с ЦСКА представитель Тулы, скорее всего, уступит, впрочем, москвичам придется очень постараться, чтобы оказаться сильнее хозяев.





Статистика говорит в пользу ЦСКА, более того, в каждой очной встрече до этого москвичи выигрывали, включая как поединки чемпионата, так и товарищеские матчи. Стоит отметить низкую результативность Арсенала в играх с ЦСКА, особенно в последние годы. Прогноз – не забьет или же отличится тульский клуб однажды и сейчас, проиграв сопернику с разницей в 1 или 2 мяча.