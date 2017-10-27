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Ванкувер – Вашингтон. Прогноз на матч (27.10.2017)
Дата события: 27 октября 05:00

Ванкувер примет Вашингтон в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Кэпиталз в очередном сезоне постараются выиграть Кубок Стэнли, но до плей-офф еще далеко, а команда прямо сейчас не на ведущих ролях Восточной конференции.


Вашингтон расположился вне зоны плей-офф, имея в своем пассиве на одно поражение больше, чем побед. В четырех предыдущих встречах Вашингтон ни разу не выиграл в основное время, уступив трижды, поэтому форму команды смело можно назвать ужасной, что, впрочем, не гарантирует отсутствие боя в предстоящем матче.

Более того, Вашингтон выступит в качестве фаворита, не смущает букмекеров даже то обстоятельство, что Ванкувер выиграл в трех последних поединках и располагается на 5-м месте турнирной таблицы Западной конференции.


Предположим, что игра между Ванкувером и Вашингтоном получится яркой и в ней шайбы будут заброшены в каждом из периодов. Скорее всего, успеха все-таки добьются гости, но, например, с разницей в одну или две шайбы. Прогноз – виктория Вашингтона со счетом 4:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал шайб Вашингтона больше 2,5» за высокий коэффициент 1,48 от букмекерской конторы Париматч.
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