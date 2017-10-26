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Сочи – Автомобилист. Прогноз на матч (26.10.2017)
Дата события: 26 октября 19:30

Сочи примет Автомобилист в матче Континентальной хоккейной лиги. Шансы команды на победу в этой встрече абсолютно равны, хотя, казалось бы, сочинцы сыграют на своем льду, а значит, предпочтение должно отдаваться им.


И не совсем понятно, почему же коэффициенты именно такие, ведь Автомобилист особо не впечатляет, да, пусть и находится в зоне плей-офф Восточной конференции, но не на ведущих ролях там команда. В последнее время клуб из Екатеринбурга проигрывал, например, в основное время уступил Салавату Юлаеву и Нефтехимику, а в поединке до этого и после побеждал только после овертайма и буллитов соответственно.


Наверняка тяжелым для Автомобилиста окажется и выезд в Сочи, который в трех последних очных поединках был сильнее, в том числе выиграл на своем льду в сентябре 2016-го года. Стоит отметить низкую результативность Автомобилиста в этих матчах с Сочи – только одна шайба в активе команды из Екатерибурга, что дает повод скептически отноится к шансам коллектива на успех в предстоящем поединке.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал заброшенных шайб Автомобилиста меньше 2,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Париматч.
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