Сочи – Автомобилист. Прогноз на матч (26.10.2017)

Сочи примет Автомобилист в матче Континентальной хоккейной лиги. Шансы команды на победу в этой встрече абсолютно равны, хотя, казалось бы, сочинцы сыграют на своем льду, а значит, предпочтение должно отдаваться им.





И не совсем понятно, почему же коэффициенты именно такие, ведь Автомобилист особо не впечатляет, да, пусть и находится в зоне плей-офф Восточной конференции, но не на ведущих ролях там команда. В последнее время клуб из Екатеринбурга проигрывал, например, в основное время уступил Салавату Юлаеву и Нефтехимику, а в поединке до этого и после побеждал только после овертайма и буллитов соответственно.





Наверняка тяжелым для Автомобилиста окажется и выезд в Сочи, который в трех последних очных поединках был сильнее, в том числе выиграл на своем льду в сентябре 2016-го года. Стоит отметить низкую результативность Автомобилиста в этих матчах с Сочи – только одна шайба в активе команды из Екатерибурга, что дает повод скептически отноится к шансам коллектива на успех в предстоящем поединке.