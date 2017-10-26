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Коламбус – Баффало. Прогноз на матч (26.10.2017)
Дата события: 26 октября 03:00

Коламбус примет Баффало в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости этой встречи имеют более значимые кадровые потери, поэтому Баффало и не может считаться фаворитом поединка, да и в НХЛ чаще предпочтение отдается все-таки хозяевам.


Впрочем, Коламбус после нескольких побед подряд в прошлых двух поединках оступился, тем самым опустившись в турнирной таблице Восточной конференции, хотя и оставляя за собой место в плей-офф. Баффало о восьмерки сильнейших пока только мечтать, но в случае победы команда хотя бы приблизится к Коламбусу, а именно будет отставать на одно очко, если выиграет в основное время.


Более похожий на правду прогноз – окажется сильнее Коламбус, а сама встреча получится довольно-таки результативной, например, в ней будет заброшено более 5-ти шайб. Что касается ставки на игру, то следует рассматривать именно варианты на тоталы, подразумевая успешные атакующие действия Коламбуса.


Например, ставка на тотал больше 4,5 в связке с викторией Коламбуса в основное время кажется наиболее оправданной, но можно поставить и на более привычный исход, который присутствует в линиях большинства букмекеров.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал шайб Коламбуса больше 3,5» за высокий коэффициент 2,10 от букмекерской конторы 1хбет.
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