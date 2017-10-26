Коламбус – Баффало. Прогноз на матч (26.10.2017)

Коламбус примет Баффало в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гости этой встречи имеют более значимые кадровые потери, поэтому Баффало и не может считаться фаворитом поединка, да и в НХЛ чаще предпочтение отдается все-таки хозяевам.





Впрочем, Коламбус после нескольких побед подряд в прошлых двух поединках оступился, тем самым опустившись в турнирной таблице Восточной конференции, хотя и оставляя за собой место в плей-офф. Баффало о восьмерки сильнейших пока только мечтать, но в случае победы команда хотя бы приблизится к Коламбусу, а именно будет отставать на одно очко, если выиграет в основное время.





Более похожий на правду прогноз – окажется сильнее Коламбус, а сама встреча получится довольно-таки результативной, например, в ней будет заброшено более 5-ти шайб. Что касается ставки на игру, то следует рассматривать именно варианты на тоталы, подразумевая успешные атакующие действия Коламбуса.





Например, ставка на тотал больше 4,5 в связке с викторией Коламбуса в основное время кажется наиболее оправданной, но можно поставить и на более привычный исход, который присутствует в линиях большинства букмекеров.