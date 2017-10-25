Тоттенхэм – Вест Хэм. Прогноз на матч (25.10.2017)

Лондонское дерби состоится в матче 1/8 финала Кубка Футбольной лиги - Тоттенхэм сыграет с Вест Хэмом. «Шпоры» находятся в отличной форме, на прошлой неделе сыграв в рамках группового этапа Лиги Чемпионов вничью на выезде с самим мадридским Реалом, а после этого в чемпионате сумев разгромить Ливерпуль 4:1.





Что касается Вест Хэма, то выступает эта команда неровно, чередую хорошие результаты с откровенно провальными. В последнем поединке против Брайтона Вест Хэм проиграл разгромно, несмотря на то, что считался явным фаворитом матча и играл на своем поле.





Конечно, в предстоящей встрече шансы на успех «шпор» значительно выше, но, возможно, выбирать первым вариантом для ставки викторию хозяев не правильно. Как кажется, здесь должно быть забито много голов, учитывая высокую результативность Тоттенхэма и зачастую не лучшую игру в обороне Вест Хэма, следовательно, «верх» с высокой долей вероятности будет пробит, причем во многом благодаря отличным действиям Тоттенхэма впереди.