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Челси – Эвертон. Прогноз на матч (25.10.2017)
Дата события: 25 октября 21:45

Челси примет Эвертон в матче 1/8 финала Кубка Футбольной лиги. Явным фаворитом поединка являются лондонцы, которые были весьма результативны в последних встречах и наверняка порадуют забитыми мячами против Эвертона.


А все потому, что «ириски» насколько ненадежны в обороне, что лишь в нескольких матча нынешнего сезона не пропустили. В том числе и Челси уже поражал ворота Эвертона – случилось это в августе, «аристократы» разобрались с соперником 2:0.


Кстати, в четырех предыдущих очных поединках только одна из команд забивала, то есть, добивалась «сухой» победы. Лишь в одной встрече успех праздновал Эвертон, но вот произошло это как раз-таки в кубковом матче – в четвертьфинале Кубка ФА в 2016-м «ириски» благодаря дублю Ромелу Лукаку во втором тайме


Предположим, что сейчас бомбардира у Эвертона не найдется и если гости все-таки забьют Челси, то не более одного мяча и проиграют встречу, например, со счетом 2:1 или 3:1. Что касается ставки на игру, то предпочтение стоит отдать банальному варианту – победе Челси.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Челси в матче» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
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