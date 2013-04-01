Спартак Москва – Спартак Нальчик. Прогноз на матч (25.10.2017)

Московский Спартак примет Спартак из Нальчика в матче 1/8 финала Кубка России. Действующий чемпион страны из немногих топ-коллективов, которые преодолели барьер 1/16 финала и сейчас «красно-белые» считаются едва ли не главными фаворитами кубковых баталий.





Понятно, что букмекеры явное предпочтение в предстоящей встрече отдают москвичам, которые и сильнее своего соперника, и сыграют на своем поле. Стоит учитывать и неплохую форму Спартака, хоть в последнем туре чемпионата «красно-белые» не смогли подавить сопротивление пермского Амкара, не и не отличившись – ничья 0:0.





Предположим, что значительных проблем с созданием и реализацией моментов у Спартака из Москва не возникнет сейчас, а хозяева выиграют уверенно и в результативном стиле. Скорее всего, «верх» во встрече будет пробит, впрочем, многое зависит от той стратегии на игру, которую изберет наставник москвичей Карерра. Прогноз – виктория «красно-белых» 3:0, с голами в обоих таймах.