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Спартак Москва – Спартак Нальчик. Прогноз на матч (25.10.2017)
Дата события: 25 октября 19:00

Московский Спартак примет Спартак из Нальчика в матче 1/8 финала Кубка России. Действующий чемпион страны из немногих топ-коллективов, которые преодолели барьер 1/16 финала и сейчас «красно-белые» считаются едва ли не главными фаворитами кубковых баталий.


Понятно, что букмекеры явное предпочтение в предстоящей встрече отдают москвичам, которые и сильнее своего соперника, и сыграют на своем поле. Стоит учитывать и неплохую форму Спартака, хоть в последнем туре чемпионата «красно-белые» не смогли подавить сопротивление пермского Амкара, не и не отличившись – ничья 0:0.


Предположим, что значительных проблем с созданием и реализацией моментов у Спартака из Москва не возникнет сейчас, а хозяева выиграют уверенно и в результативном стиле. Скорее всего, «верх» во встрече будет пробит, впрочем, многое зависит от той стратегии на игру, которую изберет наставник москвичей Карерра. Прогноз – виктория «красно-белых» 3:0, с голами в обоих таймах.

Предлагаем сделать ставку на исход «московский Спартак отличится в обоих таймах» за высокий коэффициент 1,69 от букмекерской конторы Париматч.
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