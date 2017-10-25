Рубин – Крылья Советов. Прогноз на матч (25.10.2017)

Рубин примет Крылья Советов в матче 1/8 финала Кубка России. На прошлой стадии турнира самарский клуб оказался сильнее действующего обладателя трофея, но победа над Локомотивом далась «крылышкам» нелегко, вряд ли по-другому получиться и сейчас с той оговоркой, что вряд ли вообще случиться виктория Крыльев.





Рубин выступает в Премьер-Лиге, а Крылья Советов в ФНЛ, то есть уровень казанского коллектива априори должен быть выше, да и домашний статус поединка позволяет именно Руби считать явным фаворитом противостояния.





Будет странно, если Рубин станет действовать против Крыльев Советов осторожно, наверняка постараются хозяева забить быстрый мяч, ведь после этого контролировать ход игру будет значительно легче. Предположим, что Рубин отличиться в стартовой 45-минутке, и при таком раскладе забьет гол после перерыва, следовательно, ставка на «голы Рубина в обоих таймах» кажется оправданной. Подстраховавшись, все-таки выберем другой исход, но более рискованный вариант все же стоит рассматривать в качестве основного.