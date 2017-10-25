РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз на матч (25.10.2017)

РБ Лейпциг примет Баварию в матче 1/16 финала Кубка Германии. Командам не повезло с соперником, так как в прошлом сезоне Лейпциг и Бавария заняли соответственно первое и второе место в турнирной таблице Бундеслиги.





Конечно, Лейпциг слабее Баварии, но на своем поле команда способна побороться и будет это делать. С другой стороны, баварцы находятся, как кажется, в хорошей форме, выиграв в трех поединках подряд после того, как клуб вновь возглавил Хайнкес.





Лейпциг также добивался положительных результатов, причем в 4-х встречах подряд, вот только пропускала команда в трех матчах, сохранив свои ворота в неприкосновенности только накануне против Штутгарта (победа 1:0). От Баварии Лейпциг в предстоящем поединке обязательно пропустит, но, осторожно предположим, что забьет однажды, например, в первой половине второй 45-минутки.





Прогноз – Бавария выиграет в первом тайме, а второй тайм окажется более результативным и завершится вничью. Теоретически, в матче возможна ничья и по истечению 90 минут, н овсе-таки отдадим предпочтение варианту для ставки на тоталы, а именно голы после перерыва.