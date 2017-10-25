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РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз на матч (25.10.2017)
Дата события: 25 октября 21:45

РБ Лейпциг примет Баварию в матче 1/16 финала Кубка Германии. Командам не повезло с соперником, так как в прошлом сезоне Лейпциг и Бавария заняли соответственно первое и второе место в турнирной таблице Бундеслиги.


Конечно, Лейпциг слабее Баварии, но на своем поле команда способна побороться и будет это делать. С другой стороны, баварцы находятся, как кажется, в хорошей форме, выиграв в трех поединках подряд после того, как клуб вновь возглавил Хайнкес.


Лейпциг также добивался положительных результатов, причем в 4-х встречах подряд, вот только пропускала команда в трех матчах, сохранив свои ворота в неприкосновенности только накануне против Штутгарта (победа 1:0). От Баварии Лейпциг в предстоящем поединке обязательно пропустит, но, осторожно предположим, что забьет однажды, например, в первой половине второй 45-минутки.


Прогноз – Бавария выиграет в первом тайме, а второй тайм окажется более результативным и завершится вничью. Теоретически, в матче возможна ничья и по истечению 90 минут, н овсе-таки отдадим предпочтение варианту для ставки на тоталы, а именно голы после перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал второго тайма больше 1,5» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы 1хбет.
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