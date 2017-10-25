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Ювентус – СПАЛ. Прогноз на матч (25.10.2017)
Дата события: 25 октября 21:45

Ювентус примет СПАЛ в матче 10-го тура итальянской Серии А. На данный момент в турнирной таблице чемпионата туринцы занимают 3-ю строчку, что не совсем привычно для действующего обладателя «скудетто». СПАЛ, в свою очередь, только в этом сезоне попал в элиту итальянского футбола и, несмотря на свой сравнительно низкий уровень, набрал 5 очков и это всего лишь на 1 пункт меньше, чем у основных конкурентов в борьбе за выживание.


Конечно, в предстоящей встрече гостям не победить, в чудеса здесь верить невозможно. Туринцы сыграют дома, они мотивированы, результативны, у команды нет значительных проблем с составом. Накануне Ювентус продемонстрировал всю мощь атаки, отличившись против Удинезе 6 раз, предположим, что в ворота клуба СПАЛ залетит чуть меньше, но все равно много.


Ювентус обязан обыгрывать СПАЛ разгромно, скорее всего, не пропустив от соперника из зоны вылета. С подстраховкой можно здесь поставить на результат 3:0, причем именно на точный счет, но вот рискуя, стоит отдать предпочтение более крупному точному счету, например, 5:0. Именно такой исход кажется наиболее вероятным, хотя за него и дают выскоий коэффициент.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Ювентуса с форой -2,5» за коэффициент 2,15 от букмекерской конторы 1хбет.
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