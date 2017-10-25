Кьево – Милан. Прогноз на матч (25.10.2017)

Кьево примет Милан в матче 10-го тура итальянской Серии А. «Россо-нери» усилились перед началом сезона и, в общем, выдали не самый плохой старт, но после в нескольких поединках подряд проиграли, а в предыдущем туре поделили очки дома с Дженоа. Это отправило Милан на 11-я строчку турнирной таблицы и теперь настроение команды не самое радужное.





Как не странно казалось перед началом сезона, но Кьево к 10-му тура находится выше Милана, опережая гранда на два очка. Клуб из Вероны не считается фаворитом противостояния с Миланом по понятным причинам, хоть и сыграет Кьево на своем поле. Отличным результатом для хозяев станет ничья, гостей же «мировая» не устроит, отсюда и можно «плясать», предполагая стратегию соперников на игру.





Милан с высокой долей вероятности сыграет в атакующем стиле, используя как можно игроков впереди. Если до определенного момента Милан не отличится, то ему придется рисковать больше и Кьево наверняка получит шанс забить на контратаке. Хозяева могут поразить ворота соперника, но, предположим, что не более одного раза, в любом случае Милан забьет не меньше и, скорее всего, все-таки победит.