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Сочи – Трактор. Прогноз на матч (24.10.2017)
Дата события: 24 октября 19:30

Сочи примет Трактор в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команды располагаются в середине турнирных таблиц своих конференций, но у челябинского коллектива все же дела обстоят хуже – он расположился вне зоны плей-офф, тогда как Сочи находится на 7-й строчке.


Именно Сочи выглядит явным фаворитом предстоящей встречи, но все возможно в противостоянии не самых сильных команд в момент, когда виктория и одним и другим важна. Выбирая ставку на игру, можно опираться на статистику очных встреч, а в прошлый раз, а именно в сентябре этого года, Сочи на выезде оказался сильнее Трактора, деклассировав соперника 5:3.


Можно предположить, что и предстоящий матч получится обильным на заброшенные шайбы, возможно, их окажется более 5-ти. В более чем половине поединков, домашних для Сочи, такой тотал достигается, хотя, например, в предыдущих двух встречах этого не происходило – Сочи выиграл у Лады 2:1 после овертайма, а чуть ранее 3:1 у Барыса. Сейчас же соперник, рискнем предположить, отличиться дважды, как и Сочи в принципе, с той лишь разницей, что хозяева могут оказаться и более результативными.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 4» за высокий коэффициент 1,68 от букмекерской конторы 1хбет.
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