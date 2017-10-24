Интер – Сампдория. Прогноз на матч (24.10.2017)

Интер примет Сампдорию в матче 10-го тура итальянской Серии А. Миланский клуб имеет шанс выйти в лидеры, но лишь в том случае это произойдет, если в предстоящей встрече Интер обыграет довольно сильного соперника из Генуи.





Напомним, что сейчас отставание Интера рт лидирующего Наполи составляет 2 очка и именно с неаполитанцами в прошлом туре «черно-синие» сыграли вничью 0:0, тем самым впервые в сезоне отобрав очки у Наполи (ранее лидер все поединки чемпионата выиграл). Конечно, старт сезона у Интера и так оказался феерическим, но все равно команде хотелось бы почувствовать себя лучшей в элите итальянского футбола, впервые за долгое время.





Что касается Сампдории, то эта команда также выглядит не то, чтобы достойно, но вполне себе здорово на данный момент в турнирной таблице Серии А располагаясь на высокой 6–й строчке при единственном поражении в пассиве. В гостях против Интера Сампдория с высокой долей вероятности сыграет надежно в обороне, но все-таки, кажется, миланский клуб своего добьется.