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Магдебург – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (24.10.2017)
Дата события: 24 октября 21:45

Магдебург примет Боруссию Дортмунд в матче 1/16 финала Кубка Германии. Магдебург является представителем Третьей немецкой Бундеслиги, поэтому особых шансов оставить за бортом Кубка Германии одну из сильнейших команд страны довольно низкие.


И тем не менее Магдебург наверняка против Боруссии хотя бы в некоторые моменты постарается действовать агрессивно на чужой половине поля, вовлекать в атаки большое количество людей, прессинговать фаворита. Дортмунд в обороне не всегда действует здорово, а точнее сказать, зачастую проваливается несколько раз за игру так точно, поэтому определенные перспективы отличиться у Магдебурга есть.


Предположим, что Магдебург все-таки уступит более мощному сопернику, отличившись, то есть, сам матч получится довольно-таки результативным. Впрочем, большинство поединок с участием Боруссия Дортмунд радуют забитыми мячами, исключением не станет предстоящая встреча. Прогноз – виктория фаворита с разницей в 2 мяча, например, со счетом 3:1 или 4:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Боруссии Дортмунд больше 2,5» за высокий коэффициент 1,80 от букмекерской конторы Париматч.
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