Вехен – Шальке. Прогноз на матч (24.10.2017)

Вехен примет Шальке в матче 1/16 финала Кубка Германии. Конечно, встретятся клубы совершенно разного класса, но, тем не менее, домашний статус поединка для скромного Вехена способствует вере в, по крайней мере, напряженность в противостоянии.





Например, Шальке может не будет столь уверенным в силах, если пропустит от соперника, а сам ничего не создаст у чужих ворот. Конечно, ведется речь о начале встречи, так как после перерыва игра обязана поменяться и класс Шальке в любом случае должен сказаться. Скорее всего, именно во второй 45-минутке Шальке сделает основной вклад в победу, а выигрывать представителю Гельзенкирхена нужно обязательно.





Шальке, кстати, победил в двух турах немецкой Бундеслиги подряд с одинаковым счетом 2:0, возможно, сохранит свои ворота в неприкосновенности команда и сейчас, если на то будет установка. Но и забить будет сложнее, так как против Вехена придется атаковать позиционно, что требует большого количества игроков впереди, и этого, исходя из установки, Шальке себе не позволит.